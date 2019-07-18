كهربا يرد على رئيس الزمالك بـ صورة في تركيا

ياسمين تيسير

يواصل محمود عبد المنعم كهربا، نجم الزمالك، قضاء إجازته في تركيا. وكان كهربا افتعل أزمة بينه ومسئولي النادي عقب تغيبه عن المران، وترددت أنباء حول قرب انتقاله إلى الدوري التركي. ونشر كهربا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة أثناء تناوله الكعك. وكتب كهربا، على الصورة تعليق "اسطنبول".

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