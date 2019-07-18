شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو الزمالك النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، بعدما أصبح الأبيض على بعد خطوات من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكليس أثناء مشاركته قى تدريبات المنتخب الوطنى، خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.

وتراجع الزمالك عن فكرة ضم أبو جبل، بعد وجود مغالاة من قبل إدارة نادى سموحة، ورغبة النادى الأبيض فى ضم حارس مرمى أخر تحت السن، بجانب محمد عواد الذى أقترب من تدعيم حراسة الزمالك فى الموسم الكروى الجديد، وينتظر مسئولى الأبيض حسم المفاوضات مع إدارة الدراويش، بعدما طلب الاخير الحصول على خدمات أيمن حفنى وحازم إمام بالإضافة إلى مقابل مادى من الزمالك نظير الموافقة على رحيل عواد.