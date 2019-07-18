رياضة | هل يرافق لوكا مودريتش رونالدو في الدوري الإيطالي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرافق لوكا مودريتش رونالدو في الدوري الإيطالي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه من المحتمل أن ينضم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد إلى ميلان هذا الصيف.



وسلط موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الضوء على تغريدة فيسنتي أزبيتارت صديق مودريتش وكاتب السيرة الذاتية للنجم الكرواتي.



وقال أزبيتارت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "سيكون صيفًا مثيرًا، أرى أن انتقال مودريتش إلى ميلان ليس بالمهمة السهلة لكن بعد رحيل داني سيبايوس يمكن لريال مدريد إبرام صفقتين بضم بول بوجبا وإريكسن أو فان دي بيك.

ميلان لا يمر بحالة اقتصادية عظيمة في الوقت الحالي لكن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل".



وأكد الموقع الإيطالي أن فلادو ليميتش وكيل أعمال لوكا مودريتش تواجد في مكتب ميلان بالأمس لمناقشة وضع موكله للإنتقال للروسونيري.