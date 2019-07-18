رياضة | رمزي يكشف أسباب التراجع عن استبعاد وردة من المنتخب في أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمزي يكشف أسباب التراجع عن استبعاد وردة من المنتخب في أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أنهم فضلوا التراجع عن استبعاد عمرو من معسكر بطولة الأمم الإفريقية حتى لا يتشتت تركيز زملاؤه في المنتخب.



وقال هاني رمزي في تصريحات صحيفة : " لم يهدد صلاح بترك المعسكر أو أي لاعب آخر وكان صلاح من أكثر اللاعبين التزامًا ولم يثير أية مشاكل داخل المنتخب وهذا أمر مستحيل حدوثه".



وأضاف : "كل ما في الأمر أن قرار استبعاد وردة جاء من اتحاد الكرة واعترض اللاعبون على القرار خاصة أن وردة لم يفعل شيئًا داخل المعسكر".



واختتم رمزي تصريحاته قائلاً : "اللاعبون طالبوا عمرو وردة بالوجود في غرفته وأنهم سيحاولون حل الأمر مع اتحاد الكرة، وافقنا على التراجع عن عقوبة وردة حتى لا يتم تشتيت تركيز اللاعبين".