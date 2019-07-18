رياضة | المقاصة يلعب وديا مع المتحدة غدا ..ومحاضرات خاصة للاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يلعب وديا مع المتحدة غدا ..ومحاضرات خاصة للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر احمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية مساء غدٍ الخميس ، أمام فريق المتحدة، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وخاض فريق المقاصة، مران اليوم الأربعاء ، على فترتين صباحية ومسائية ، في إطار تطبيق الجهاز الفني لسياسية اليوم الكامل قبل بداية فترة الإعداد الثانية ، والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية .

وعقد ميدو محاضرة فنية للاعبي الفريق على "السبورة " ، قبل بداية المران ، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططيه والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات .

وركز ميدو، خلال المران على متابعه البرنامج البدني للاعبين، للوصول إلى افضل المعدلات البدنية ، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية ، قبل الدخول في المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي يتخلله خوض مجموعة من المباريات الودية.