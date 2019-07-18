شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ونائبة السفير الأمريكي يشهدان ختام البرنامج القيادي للفتاة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونائبة السفير الأمريكى فى القاهرة، دروثى شيا، أمس، حفل ختام البرنامج القيادى للفتاة المصرية، والذى أقيم لأول مرة فى مصر، خلال الفترة من 13- 17 يوليو الجارى، بمشاركة 70 فتاة من مختلف المحافظات للفئة العمرية من 16: 19 سنة.
وقال «صبحى» إن الوزارة تعمل جاهدةً لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهتم ببرامج تمكين المرأة وتنمية وصقل مواهبها باعتبارها شريكًا أساسيًا فى المجتمع، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية التى تضع المرأة على قمة أولوياتها فى كل الخطط والاستراتيجيات التى تعكف الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هذا البرنامج وغيره من البرامج يأتى فى ضوء استراتيجية مصر 2030، بتمكين المرأة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأدوار القيادية لها.
وأوضحت «شيا» أن البرنامج يهدف لإعداد الفتاة وصقل مهارتها لتكون قيادة فى المستقبل، ومساعدتها لمعرفة حقوقها، واكتشاف مهاراتها، وتدريبها على كيفية الدفاع عن النفس، بالإضافة لعرض العديد من النماذج النسائية الناجحة فى الحكومة المصرية، وكيفية الاستفادة منها، علاوة على تدريبها على كيفية التغلب على الصعاب وأفضل الطرق للوصول للنجاح على أيدى نخبة من المحاضرين من جامعة «هارفارد» الأمريكية. يذكر أن البرنامج يعتبر الجزء الثانى لبرنامج (w2w2018) الذى أقيم فى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة وفد مصرى ضم مجموعة من الفتيات مثّلت شرائح عدة من المجتمع المصرى.
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