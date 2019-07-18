شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل بعد صفقة محمد عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو الزمالك النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، بعدما أصبح الأبيض على بعد خطوات من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكليس أثناء مشاركته قى تدريبات المنتخب الوطنى، خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر. وتراجع الزمالك عن فكرة ضم أبو جبل، بعد وجود مغالاة من قبل إدارة نادى سموحة، ورغبة النادى الأبيض فى ضم حارس مرمى أخر تحت السن، بجانب محمد عواد الذى أقترب من تدعيم حراسة الزمالك فى الموسم الكروى الجديد، وينتظر مسئولى الأبيض حسم المفاوضات مع إدارة الدراويش، بعدما طلب الاخير الحصول على خدمات أيمن حفنى وحازم إمام بالإضافة إلى مقابل مادى من الزمالك نظير الموافقة على رحيل عواد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل بعد صفقة محمد عواد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.