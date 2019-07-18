شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يسعى لإقناع فوزى بتمديد عقده بعد صفقة عواد لإمتصاص غضب الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى محاولة لامتصاص غضب الجماهير قبل إعلان انتقال محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى لصفوف الزمالك يكثف مسئولى الدراويش مجهوداتهم فى الساعات الأخيرة لإقناع محمد فوزى حارس مرمى الفريق بتمديد عقده مع الاسماعيلى لمدة خمسة سنوات خوفا من اندلاع ثورة غضب بين انصار الدراويش بداعى التفريط فى الهيكل الاساسى للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.