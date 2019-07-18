الهلال يحسم مستقبل عموري .. واللاعب يفاجئ جماهير الزعيم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يسعى المحترف الإماراتي في صفوف نادي الهلال السعودي عمر عبدالرحمن "عمورى"، جاهدا من أجل البقاء في صفوف القلعة الزرقاء، وتعويض فترة غيابه عن الفريق بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي.

وفاجأ عموري جماهير نادي الهلال بعدما قام بمبادرة فريدة من نوعها، من أجل الاستمرار في صفوف الزعيم في الموسم المقبل، وذلك بحسب ما ذكره الإعلامي معن القويعي.

وقال الإعلامي معن القويعي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رغم كل شيء.. عموري وافق على تخفيض عقده عن العقد السابق بما لا يقل عن ٣٥٪ .. حسب ذاكرتي لا أعتقد بأن هناك لاعب "أجنبي" سواها".

واثير الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل النجم الإماراتي مع الهلال، وسط مطالبات الجماهير الهلالية ببقاء اللاعب، قبل أن تقرر الإدارة برئاسة فهد بن نافل الإبقاء على اللاعب.

Advertisements

وأكدت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها عموري، في مركز فيفا الطبي بمدينة دبي، سلامة صانع الألعاب الإماراتي من الإصابة، وعدم حاجته إلى برنامج علاجي آخر.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن إدارة الهلال تقدمت بعرض رسمي لوكيل عموري، من أجل تجديد تعاقده، والاستمرار في صفوف النادي العاصمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال مازالت في انتظار قرار عموري ووكيل أعماله بشأن عرضها المقدم لبقاءه مع الفريق.

يشار إلى أن الهلال افتقد كثيرا لجهود النجم الإماراتي في الموسم الماضي، بعد تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الهلال ضد الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، قبل أن يخوض اللاعب رحلة علاجية طويلة، حيث لا يزال في مرحلة التأهيل.