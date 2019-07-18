شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ رحلة تمديد عقد "فوزي" خوفاً من ثورة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لامتصاص غضب الجماهير قبل إعلان انتقال محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى لصفوف الزمالك يكثف مسئولى الدراويش مجهوداتهم فى الساعات الأخيرة لإقناع محمد فوزى حارس مرمى الفريق بتمديد عقده مع النادى لمدة خمسة سنوات خوفا من اندلاع ثورة غضب بين انصار الدراويش بداعى التفريط فى الهيكل الاساسى للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.