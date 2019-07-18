الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعداداً للمقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مرانه الأول على ملعبه بالتتش في السادسة من مساء اليوم ،الخميس، بعد العودة من اسبانيا حيث خاض الفريق معسكر خارجي هناك ويتدرب الاهلي اليوم بعد إلغاء الودية التى كان مُقرراً خوضها اليوم أمام فريق البلاستيك حيث ستقام في السادسة من مساء غداً.
ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.
وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.
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