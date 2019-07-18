محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز الأخبار التي أدلى بها مسؤولي كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2019.
أيمن طاهر: لم أطلب حارسًا بديلاً للزمالك.. وأثق في الثلاثي الموجود
رئيس الزمالك: أحافظ على القوام الأساسي للفريق.. وسنجتمع مع بيراميدز لبحث الصفقات
رئيس الزمالك: كهربا يتواصل مع أمير والمحيطين بي.. وهذه شروطي لعودته
رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يُغير حكم نهائي كأس الأمم.. أليوم بديلاً لجوميز
رئيس الزمالك يوجه رسالة للاعبي فريقه بعد دخولهم في مفاوضات مع الاتحاد
خاص.. مصطفى فهمي يتحدث عن.. انتخابات اتحاد الكرة وأزمة وردة وورطة الكاف
عبدالحفيظ: مستعدون لاستكمال الدوري.. وأهداف معسكر إسبانيا تحققت
الخليج 365 يحاور عائلة مصرية تشجع السنغال.. وتفضل ماني على صلاح
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. شوط عودة كهربا للزمالك.. وموقف مصطفى فهمي من انتخابات اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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