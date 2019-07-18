أيمن طاهر: لم أطلب حارسًا بديلاً للزمالك.. وأثق في الثلاثي الموجود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، إنه لم يتحدث مع رئيس ناديه بخصوص ضم أي حارس بديلاً لمحمود عبد المنعم "جنش" ـ الذي أُصيب خلال تواجده مع المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا ـ .

وكانت مصادر مقربة من محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي قد أشارت إلى دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات لضمه لتعويض غياب حارسه الأساسي جنش، وهو الأمر الذي أكده رئيس الزمالك باقترابهم من ضم عواد بنسبة تزيد عن 80%، لمزيد من التفاصيل بخصوص الصفقة.. اضغط هنا

وأضاف طاهر ـ في حوار أُجري معه بفضائية المحور ببرنامج الزمالك اليوم ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"حزنت لإصابة جنش لأنه كان يؤدي بصورة جيدة ولكن لدينا عماد السيد، عمر صلاح وعبد المنصف وخضنا فترة إعداد خلال الأسبوعين الماضيين في المعسكر ولابد أن يكون الثلاثي جاهز عند استئناف منافسات الدوري".

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وتابع مدرب حراس الزمالك:"عمر كان وزنه زائدًا قليلاً في المعسكر ولكن الجميع عمل بجد وصورة مميزة وأثق في حراس المرمى ولم أطلب حراس مرمى فنحن نركز حاليًا وأغلقنا الأسبوعين الماضيين على أنفسنا للإعداد بصورة جيدة".

وتابع طاهر:"تواصلت مع جنش وعلاجه يسير بصورة جيدة وسيتواجد في مصر لمدة أسبوعين أو ثلاثة ثم سيعود مرة أخرى لمتابعة علاجه في ألمانيا وبإذن الله سيعود أفضل مما كان".

وأتم مدرب حراس الزمالك حديثه بالإشارة إلى رضاه بالعمل الذي تم خلال المعسكر الذي خاضوه في قبرص، منوهًا إلى أن تقارير معدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين أسعدت الجهاز الفني.