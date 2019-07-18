محمد اسماعيل - القاهرة - قال رئيس نادي الزمالك، إن هناك جلسة كان من المقرر عقده خلال نهاية الأسبوع الجاري مع مسؤولي نادي بيراميدز ولكنها تأجلت.
وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"سأجلس مع مجلس إدارة بيراميدز كاملاً يوم الأحد المقبل لنتحدث عن الصفقات التي نريدها والتي يريدونها".
وتابع رئيس الزمالك:"علاقتي بجميع الأندية جيدة وأخوض مبارياتي في الإسماعيلي وبورسعيد بصورة طبيعية ولا أخشى اللعب هناك مثل أندية أخرى ولكنني سأحافظ على القوم الأساسي للفريق".
وأشار رئيس الزمالك إلى إنه حقق 13 مليون جنيه من قيمة تسويق لاعبيه المعارين في الأندية الأخرى ولازال هناك عددًا من المعاريين لم يتم البت في أمره.
نادي الاتحاد السكندري أعلن مساء يوم أمس الأربعاء تعاقده مع أحمد رفعت على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم كذلك شرائه لاعب الزمالك إسلام جمال بصورة نهائية بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.
وأتم حديثه بالإشارة إلى إنه لن يسمح برحيل أي لاعب أساسي إلا بعد انتهاء الموسم الجاري 2018/2019 مضيفًا:"من يريد الرحيل فيأتي بعرض ويرحل بعد نهاية الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: أحافظ على القوام الأساسي للفريق.. وسنجتمع مع بيراميدز لبحث الصفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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