رئيس الزمالك: كهربا يتواصل مع أمير والمحيطين بي.. وهذه شروطي لعودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الزمالك، إنه لن يجلس مع لاعب فريقه محمود عبد المنعم "كهربا" ليناقش عودته للفريق إلا بعدة شروط بعدما سافر لتركيا وترك الفريق.

وكانت تقارير صحفية تركية ربطت بين تواجد كهربا في بلادها ومفاوضات من قبل مسؤولي نادي دينيزلي سبور التركي معه، لمزيد من التفاصيل والتطورات بخصوص الأمر.. اضغط هنا

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وتابع رئيس الزمالك:"كهربا يتحدث يوميًا مع أمير مرتضى والمحيطين بي ولكن لن أقبل أي أحاديث منه قبل خروجه والاعتذار لخالد جلال، المدير الفني لأنه ليس طفلاً وكذلك الاعتذار لزملائه بالفريق ولجماهير النادي ثم نجلس نفكر في أمر عودته من عدمه".

واسترسل رئيس الزمالك:"يريد أن يكون عقده 20 مليون جنيه في الموسم ولن أفعل ذلك عقده الموجود في اتحاد الكرة موثق ومجدي عبد الغني أكد الأمر"، موجهًا حديثه لكهربا:"لم يكن أحد يعرف عنك شيئًا قبل الزمالك وحصلت على 160 مليون في السعودية لاسم الزمالك".

وأتم حديثه إلى إنه كان ينوي تعديل عقد كهربا ولكن بعد ما حدث لن يقوم بذلك، مشيرًا إلى إنه يمتلك صورًا ومستندات تُدين كهربا وستجعله لا يُغادر منزله فور نشرها.