رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يُغير حكم نهائي كأس الأمم.. أليوم بديلاً لجوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: استبدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في تحدي كأس الأمم الأخيرة. Advertisements لكن "كاف" قرر استبدال الحكم المُعلن مسبقاً، وأسند المهمة إلى الكاميروني أليوم نيانت ليدير أهم مباراة في البطولة الأهم في القارة السمراء. أليوم نيانت أدار مباراة الافتتاح في البطولة بين مصر وزيمبابوي التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف بتوقيع محمود تريزيجيه. وسيكون الثنائي الكاميروني إيفاريست مينكواندي وإلفيس نوبو نجوجو حكمان مساعدان لأليوم على استاد القاهرة في التاسعة مساء الأحد القادم، على أن يكون الجابوني إريك أوستوجو حكماً رابعاً.

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