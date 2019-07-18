مرتضى منصور عن اجتماعه المقبل مع بيراميدز: ستكون هناك صفقات تبادلية

كشف مرتضى منصور عن عقده لجلسة مع مسؤولي نادي بيراميدز الأحد المقبل في إطار خطته لدعم الزمالك بصفقات جديدة.

قال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور ببرنامج الزمالك اليوم: "لا نتعامل بمثال كيد النسا، نتعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجها فقط وبعلم ناديها عكس الأندية الأخرى المكروهة من

الإسماعيلية وبورسعيد".

تابع "سيكون هناك اجتماع مع مجلس إدارة نادي بيراميدز يوم الأحد وسيكون هناك صفقات تبادلية إن شاء الله بعد المكالمة التي جمعتني مع حسام البدري".

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أضاف:" لا يوجد لاعب سيرحل عن الزمالك إلا بعد الفوز بالثلاث مباريات المقبلة

والتتويج بالدوري حديثي واضح".

واختتم: "لن أجلس مع كهربا أو والده، وكل يوم يتحدث مع أحمد وأمير وطارق يحيى، لا يوجد عندي عنتر، وخالد جلال وطني مصري محترم بقاله شهرين مقبضش جنيه لا هو ولا الجهاز الفني ولم يتحدث، عكس جروس الذي كان دائما يحدثني عن الأموال، لذلك حقه ان يعتذر له كهربا عن الانقطاع عن التدريبات ولو عايز20 مليون في المشمش"