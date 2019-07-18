رياضة | الزمالك يسعى لضم نجم براميدز

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يسعى الزمالك لضم محمد مجدي قفشة نجم براميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رفض ضم قفشة ليستغل الزمالك الفرصة ويدخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى القلعة الحمراء.



ويسعى مسئولو الزمالك لإقناع قفشة من الناحية المادية بتقديم عرض كبير للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.



يذكر أن قفشة وقع للأهلي في الفترة الماضية وسط خلافات داخل النادي بشأن حسم الصفقة.