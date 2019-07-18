شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن تغيير حكم نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حكم مباراة نهائية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. Advertisements أسند «كاف» في قراره الجديد مهمة إدارة مباراة النهائي إلى الكاميروني أليوم نيانت. وسيكون الثنائي الكاميروني إيفاريست مينكواندي وإلفيس نوبو نجوجو حكمان مساعدان لأليوم، على أن يكون الجابوني إريك أوستوجو حكما رابعا. كان الاتحاد الأفريقي أعلن تعيين الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي «كان 2019».

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