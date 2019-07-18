مباراة ودية لـ مصر المقاصة خلال معسكر الفريق بالدفاع الجوي...

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جدة - عمرو شويل في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، مباراة ودية أمام أحد فرق الدرجة الثانية، خلال معسكر الفريق الفيومي المقام حالياً على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوى.
وقرر الجهاز الفنى للمقاصة أن تكون المباراة من ثلاثة أشواط، وذلك لتجربة اللعب بثلاث فرق خلال المباراة من أجل إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وتقييم مستوياتهم.
ويخوض اللاعبون التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.
كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.
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