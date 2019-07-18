شكرا لقرائتكم مباراة ودية لـ مصر المقاصة خلال معسكر الفريق بالدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، مباراة ودية أمام أحد فرق الدرجة الثانية، خلال معسكر الفريق الفيومي المقام حالياً على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوى.

وقرر الجهاز الفنى للمقاصة أن تكون المباراة من ثلاثة أشواط، وذلك لتجربة اللعب بثلاث فرق خلال المباراة من أجل إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وتقييم مستوياتهم.

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ويخوض اللاعبون التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.