موعد نهائي كأس الأمم افريقيا 2019 الجزائر VS السنغال… ماتش الجزائر النهائي

مباريات النهائى بكاس أمم أفريقيا 2019 المقام على أرض مصر، حيث تقام مباريات نهائى كأس الأمم الأفريقية كان 2019 يوم الجمعة 19 يوليو 2010 ، وكان قد اكتمل عقد تأهل المنتخبين الجزائر والسنغال بعد مباريات نارية جمعت بين المنتخبات الأربعة التي كانت قد تأهلت للدور النصف النهائي بكأس أفريقيا، والان يبدأ النهائى بعدما ودع المنافسة بعض من القوى العظمة فى كرة القدم، وتأهل منتخبات نارية تحمل التاريخ المشرف للقارة السمراء فى محاولة خطف اللقب بفرص متساوية للجميع.

منتخبات نارية فى النهائى بكأس أمم أفريقيا

تأهل للنهائي منتخب الجزائر والسنغال لنهائى أمم أفريقيا 2019، ومنتخب تونس ونيجيريا للتنافس على المركز الثالث بعد منافسة قوية جمعت المنتخبات الأربعة بعد تقديمهم لأداء مذهل ومشرف ويليق بسمعة القارة السمراء، حيث شهد دور النصف النهائى ملحميات ونارية ذات العيار الثقيل:

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزة في الدور النصف النهائي على نيجيريا بهدفين لهدف. وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف دون رد.

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مواعيد نهائي كأس أمم أفريقيا : الجمعة 19 يوليو

الجزائر VS السنغال الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي

والجدير بالذكر أنه سيتم استخدام تقنية الفار فى اللقائين بعدما أقرت لوائح البطولة فى استخدامه من دور ربع النهائى وحتى اللقاء الأخير.