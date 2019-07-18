رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع تريبير واللاعب ينضم للتدريبات مباشرة

أحمد هاني
أعلن أتلتيكو مدريد، تعاقده بشكل رسمي مع "كيران تريبير"، لاعب توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.
وحسب ما ذكره البيان الصادر عن النادي الإسباني، فإن الطرفين توصلا إلى اتفاق مع توتنهام للحصول على خدمات نجم توتنهام لمدة 3 مواسم مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني.
وكان "تريبير"، انتقل إلى صفوف توتنهام في 2015 قادمًا من فريق "بيرنلي" ليشارك مع السبيرز.
ويشار إلى أن نادي أتلتيكو مدريد كان تعاقد مع "جواو فليكس"؛ بعد رحيل "أنطوان جريزمان" إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو.
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