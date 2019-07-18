سوبر كورة يكشف خطة الزمالك لإفساد صفقة بلايلى على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزاحم مسئولو نادى الزمالك، الأهلى على صفقة ضم النجم الجزائرى يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرغب نادى الزمالك فى إفساد الصفقة على المارد الأحمر لرفع سعر اللاعب وتعطيل انتقاله للقلعة الحمراء. Advertisements كان مسئول أهلاوى قد تحدث مع البلايلى،لبحث انتقاله للقلعة الحمراء مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذى صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

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