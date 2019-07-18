شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يتوجه إلى السويد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم، أحمد كشرى نجم الأهلى والمدير الفنى لفريق الترسانة السابق، إلى دولة السويد لحضور بعض الدورات التدريبية والمعايشة فى بعض الأندية من أجل الوصول إلى بعض التحديثات فى عالم التدريب بكرة القدم .

لعب أحمد كشرى مع النادي الأهلي المصري لأربع سنوات بداية من 1995 ولعب مع المنتخب المصري الوطني وشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1996.

بعد اعتزاله اللعب، عمل كمدرب ومدير فني لأكثر من جهة رياضية آخرها كمدير فني لنادي الترسانة في أبريل 2018 وأبرزها كمدرب لمنتخب جيبوتي لكرة القدم .