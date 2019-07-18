مرتضى منصور: مباراتي الجونة والاسماعيلي بحكام مصريين.. ولن أجلس مع "كهربا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الجونة المقبلة في الدوري المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل ستكون بحكام مصريين وكذلك مباراة الاسماعيلي.
وأشار رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة المحور، أن مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك ستكون بحكام أجانب، مؤكداً أنه يدعم ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خلال قيادته للفترة الانتقالية للجبلاية حتي إقامة الانتخابات.
وفيما يخص محمود كهربا صانع ألعاب الفريق قال رئيس الزمالك،" لن أجلس مع كهربا أو والده، واللاعب يتحدث مع أحمد وأمير مرتض وهاني شاكر كل يوم لحل المشكلة ولكنه مجمد حاليا".
وأضاف، "كهربا يريد الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم وهذا مستحيل ، عقد اللاعب موجود ومتوثق".
واشترط رئيس الزمالك، للعفو عن محمود كهربا هو تقديم اعتذار علني لخالد جلال المدير الفني للزمالك وللجماهير ولمجلس الادارة ، حتي يتمكن من العودة لصفوف الفريق.
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