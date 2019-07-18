مرتضى منصور: اجتماع الأحد يحسم الصفقات التبادلية بين الزمالك و بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أن هناك جلسة يوم الأحد المقبل مع مسئولي نادي بيراميدز ، لحسم الصفقات التباديلية بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجدد رئيس الزمالك خلال تصريحاته لقناة المحور ، طلبه من اتحاد الكرة بقيد حارس جديد للفريق الأبيض في الفترة الحالية في ظل إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا. وتابع مرتضي منصور ، أن محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي اقترب بشدة للانضمام إلي الزمالك ، مؤكدا أن عواد أفضل حارس في مصر بالوقت الحالي . Advertisements وأضاف رئيس الزمالك ، أنه لن يرحل أي لاعب عن الزمالك إلا بعد الفوز في الثلاث مباريات المتبقية في الدوري، وبعدها من يريد أن يرحل فلا توجد مشكلة.

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