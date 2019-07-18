رياضة | إيكونج يكشف عن المباراة الأصعب في البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكونج يكشف عن المباراة الأصعب في البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ويليام إيكونج، سعادته البالغة بحصول منتخب بلاده على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على تونس بهدف نظيف، بالإضافة لحصده جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وقال إيكونج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "جميع الفرق كانت تلعب بقوة هجومية كبيرة، ولكن أصعب مباراة واجهتنا بالبطولة كانت أمام المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي".

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وأضاف: "سعداء بالحصول على المركز الثالث في البطولة، ونسعى لتقديم أداء أفضل في البطولة القادمة".

واختتم: "تنظيم البطولة كان رائعًا للغاية، والملاعب كانت مجهزة بشكل جيد لملائمة بطولة كبيرة، وأتمنى أن تكون النسخة القادمة في الكاميرون بهذه الروعة".

ويذكر أن المباراة أنتهت بفوز نيجيريا بهدف نظيف، أحرزه إيجالو بعد خطأ مشترك من ياسين مرياح مدافع تونس، ومعز بن شريفيه حارس نسور قرطاج، ليحصد المنتخب النيجيري المركز الثالثة للمرة الثامنة في تاريخه.