رياضة | أول تعليق من أيوبي بعد حصول نيجيريا على المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أيوبي بعد حصول نيجيريا على المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليكس أيوبي، نجم منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي،على صعوبة المباراة أمام المنتخب التونسي، في تصريحاته التلفزيونية، بعد حصول نيجيريا على المركز الثالث.

وقال أيوبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية، ولكن نجحنا في النهاية من حسمها لصالحنا والحصول على المركز الثالث". وأضاف: "البطولة كانت قوية للغاية ولكن أصعب مواجهاتنا في البطولة كانت أمام الجزائر ومدغشقر". ومن الجدير بالذكر أن المباراة أنتهت بفوز نيجيريا بهدف نظيف، أحرزه إيجالو بعد خطأ مشترك من ياسين مرياح مدافع تونس، ومعز بن شريفيه حارس نسور قرطاج، ليحصد المنتخب النيجيري المركز الثالثة للمرة الثامنة في تاريخه.

Advertisements