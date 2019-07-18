رياضة | هاني رمزي : كنت سأتقدم باستقالتي قبل أمم إفريقيا باسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي : كنت سأتقدم باستقالتي قبل أمم إفريقيا باسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رمزي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " تصريحاتي الأخيرة كانت سببها الاعتذار للناس وتوضيح بعض الأمور لهم ولي لدي مشكلة في ذلك لأني كنت مسئولاً كاملا عن كل شيء حدث بما فيهم اختيار قائمة المنتخب".
وأضاف :"اللاعبين افتقدوا للروح الوطنية في الملعب والمحمدي بفتقد بعض الصفات القيادية في الملعب".
وتابع :" دوري كان استشاريا في الجهاز الفني وكنت ساتقدم باستقالتي قبل بطولة أمم أفريقيا بأسبوع ولم أفعل حتى لا يتم اتهامي بالتهرب من المسئولية".
وأردف قائلا :"كنت معترضا على قائمة المنتخب في البطولة وخاطبت أحمد شوبير لتغييرها وبالفعل حدث معه أجيري اجتماع ولكنه أكد أنه مسئول عن هذه القائمة".
واختتم رمزي تصريحاته قائلاً :"اعتذاري ليس تهرب من المسئولية لأني شريك فيها".