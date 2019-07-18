رياضة | هاني رمزي : كنت سأتقدم باستقالتي قبل أمم إفريقيا باسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي : كنت سأتقدم باستقالتي قبل أمم إفريقيا باسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني مفاجأة من العيار الثقيل وأكد بأنه كان سيتقدم باستقالته من المنتخب قبل بداية أمم أفريقيا بأسبوع.



وقال رمزي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " تصريحاتي الأخيرة كانت سببها الاعتذار للناس وتوضيح بعض الأمور لهم ولي لدي مشكلة في ذلك لأني كنت مسئولاً كاملا عن كل شيء حدث بما فيهم اختيار قائمة المنتخب".



وأضاف :"اللاعبين افتقدوا للروح الوطنية في الملعب والمحمدي بفتقد بعض الصفات القيادية في الملعب".

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وتابع :" دوري كان استشاريا في الجهاز الفني وكنت ساتقدم باستقالتي قبل بطولة أمم أفريقيا بأسبوع ولم أفعل حتى لا يتم اتهامي بالتهرب من المسئولية".



وأردف قائلا :"كنت معترضا على قائمة المنتخب في البطولة وخاطبت أحمد شوبير لتغييرها وبالفعل حدث معه أجيري اجتماع ولكنه أكد أنه مسئول عن هذه القائمة".



واختتم رمزي تصريحاته قائلاً :"اعتذاري ليس تهرب من المسئولية لأني شريك فيها".