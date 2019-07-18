شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يقودون الفرسان الموسم القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تلقى مهاجم فريق الوحدة محمد العتيبي 3 عروض من ناديين في الممتاز وآخر هابط لأندية الدرجة الأولى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وعلمت "الخليج 365" بأن إدارة النادي لن تقف حجر عثرة في طريق إعارة اللاعب لأي ناد، فيما طلب العتيبي من وكيل أعماله البحث عن صيغة عقد انتقال نهائي من الوحدة لأحد أندية الممتاز بحثا عن فرصة واستقرار فني له لتأمين مستقبله، وكان العتيبي أحد كتيبة الفرسان الذين ساهموا في الحصول على أول كأس دوري الدرجة الأولى يحمل اسم ولي العهد تلقى مهاجم فريق الوحدة محمد العتيبي 3 عروض من ناديين في الممتاز وآخر هابط لأندية الدرجة الأولى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وعلمت "الخليج 365" بأن إدارة النادي لن تقف حجر عثرة في طريق إعارة اللاعب لأي ناد، فيما طلب العتيبي من وكيل أعماله البحث عن صيغة عقد انتقال نهائي من الوحدة لأحد أندية الممتاز بحثا عن فرصة واستقرار فني له لتأمين مستقبله، وكان العتيبي أحد كتيبة الفرسان الذين ساهموا في الحصول على أول كأس دوري الدرجة الأولى يحمل اسم ولي العهد محمد بن سلمان ومن جهة أخرى، استقر الجهاز الفني لفريق الوحدة على 7 لاعبين أجانب سوف يدعمونه في الدوري وهم 3 برازيليين، انسلمو محور، غاليرمي جناح أيسر، ريناتو شافيس قلب دفاع، و2 عرب وهما، مصطفى بن ز غبة حارس مرمى، وعصام الجبالي مهاجم، إضافة للتركي ايمري كولاك صانع لعب، والأسترالي كرايج غودوين وسط أيسر. وكانت بعثة الفريق وصلت مساء أمس إلى سلوفينيا، وانخرط اللاعبون في تدريبات لياقية وتكتيكية على أن يجري الفريق أول ودياته مطلع الأسبوع القادم مع أحد الفرق السلوفينية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 يقودون الفرسان الموسم القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.