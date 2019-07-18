شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأخضر إلى سلوفينيا استعداداً للآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) تغادر صباح اليوم (الخميس) بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 عاما إلى سلوفينيا وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة 14 يوماً للمشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الكرة الطائرة تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مينمار خلال الفترة من 3 إلى 11 أغسطس من الشهر القادم. وجاء تأهل المنتخب السعودي بعد تحقيقه المركز الثاني في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في مملكة البحرين، وقدم فيها مستويات جيدة، بدعم ومتابعة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الذي يترأسه الدكتور إبراهيم البابطين، ويلعب الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم اليابان وكازاخستان وفيتنام، فيما تتكون البعثة من المدرب المقدوني زراكو ريستورسكي، ومساعد المدرب الوطني محمد مختار بكر وإداري حسين آل سليس، وتم اختيار 12 لاعباً للبطولة، وهم، أسامة الزهراني وعائض الدوسري ويحيى خيرات ومازن المولد ووسام الجهني ومنتظر المهنا ومالك السحيباني وجواد الخواهر وعبدالله الخلف ويوسف الداوود، ووليد العتيبي، ومحمد الكعبي إداري المنتخب. حسين آل سلس ذكر لـ«الخليج 365» بأنه تم وضع برنامج خلال المعسكر الخارجي من قبل الجهاز الفني، وستلعب هناك عدة مباريات قبل الذهاب للبطولة، ولدينا عدد من اللاعبين المميزين الشباب يتم إعدادهم للمستقبل، ونطمع في تقديم مستويات مميزة في البطولة.

تغادر صباح اليوم (الخميس) بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 عاما إلى سلوفينيا وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة 14 يوماً للمشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الكرة الطائرة تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مينمار خلال الفترة من 3 إلى 11 أغسطس من الشهر القادم. وجاء تأهل المنتخب السعودي بعد تحقيقه المركز الثاني في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في مملكة البحرين، وقدم فيها مستويات جيدة، بدعم ومتابعة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الذي يترأسه الدكتور إبراهيم البابطين، ويلعب الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم اليابان وكازاخستان وفيتنام، فيما تتكون البعثة من المدرب المقدوني زراكو ريستورسكي، ومساعد المدرب الوطني محمد مختار بكر وإداري حسين آل سليس، وتم اختيار 12 لاعباً للبطولة، وهم، أسامة الزهراني وعائض الدوسري ويحيى خيرات ومازن المولد ووسام الجهني ومنتظر المهنا ومالك السحيباني وجواد الخواهر وعبدالله الخلف ويوسف الداوود، ووليد العتيبي، ومحمد الكعبي إداري المنتخب. حسين آل سلس ذكر لـ«الخليج 365» بأنه تم وضع برنامج خلال المعسكر الخارجي من قبل الجهاز الفني، وستلعب هناك عدة مباريات قبل الذهاب للبطولة، ولدينا عدد من اللاعبين المميزين الشباب يتم إعدادهم للمستقبل، ونطمع في تقديم مستويات مميزة في البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الأخضر إلى سلوفينيا استعداداً للآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.