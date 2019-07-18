الجماهير تنتظر «دوري بلا توقف»

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) تسعى لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، لوضع روزنامة جدول الدوري السعودي للمحترفين 2019/‏2020، بأقل فترة توقفات وتجنب التأجيلات التي عانى منها كثير من الأندية والجماهير تسعى لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، لوضع روزنامة جدول الدوري السعودي للمحترفين 2019/‏2020، بأقل فترة توقفات وتجنب التأجيلات التي عانى منها كثير من الأندية والجماهير الرياضية في الموسم الماضي، إذ ستعقد اللجنة اجتماعاً بالعاصمة الرياض بعد غد (السبت)، مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين، وسيشهد الاجتماع الذي يترأسه رئيس لجنة المسابقات أحمد بن راشد الراشد، عرض معايير الجدول وأجندة الموسم الرياضي 2019/‏2020، واضعين في الحسبان مشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، في الصين، حيث سيلعب "الأخضر" في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة، وكذلك مشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية. وستكون انطلاقة الدوري في 22 أغسطس المقبل قبل أول مباراة للمنتخب في التصفيات أمام اليمن في 10 سبتمبر، وبعد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الذي يشارك فيه الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، التي ستقام في 5 و6 أغسطس (الذهاب)، و12 و13 (الإياب).



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