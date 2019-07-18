شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الدوري «تزعل» حمدالله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) في الوقت الذي يستعد النصر "بطل الدوري"، للموسم الجديد بشكل عام، ولمباراتي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، ما زال الغموض يخيم على عدم انتظام هداف الدوري والفريق عبدالرزاق حمدالله ، حتى أمس في تدريبات الفريق بالمعسكر الخارجي في البرتغال، وعلمت "الخليج 365" أن تغيب حمدالله يعود لعدم استلامه مستحقاته المالية من مكافأة الدوري، والزيادة المالية التي وُعد بها في حال تحقيق الدوري ولقب الهداف.

في الوقت الذي يستعد النصر "بطل الدوري"، للموسم الجديد بشكل عام، ولمباراتي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، ما زال الغموض يخيم على عدم انتظام هداف الدوري والفريق عبدالرزاق حمدالله ، حتى أمس في تدريبات الفريق بالمعسكر الخارجي في البرتغال، وعلمت "الخليج 365" أن تغيب حمدالله يعود لعدم استلامه مستحقاته المالية من مكافأة الدوري، والزيادة المالية التي وُعد بها في حال تحقيق الدوري ولقب الهداف.

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