الفيصل يكشف استراتيجية دعم الأندية.. الليلة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية

يعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد مساء اليوم (الخميس)، استراتيجية دعم الأندية الرياضية للفترة القادمة، التي ستشهد تحولا كبيرا من حيث الإدارة المالية والعمل في الأندية لرفع مستوى الرياضة بشكل عام، ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص، وسيجيب رئيس هيئة الرياضة على كافة الاستفسارات العالقة في أذهان الرياضيين.

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