شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة %99 عموري يعود للعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) في الوقت الذي ينتظر أنصار ومحبو الهلال من إدارة النادي الجديدة تجديد عقد المحترف عمد عبدالرحمن (عموري) لموسم جديد مع الأزرق، إلا أن مصادر "الخليج 365" المطلعة تؤكد اتفاقا شبه تام وبنسبة كبيرة بين اللاعب وناديه السابق العين على العودة لتمثيل البنفسجي، بعد أن رفض عموري العقد الذي قدمته الإدارة الهلالية بحجة ضعف العرض ورغبة منسوبي العين في استعادة اللاعب لصفوف الفريق. الجدير بالذكر أن (عموري) عاد مؤخراً للركض بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابة الرباط التي لحقت به مطلع الموسم الماضي مع الهلال الذي ضم اللاعب الصيف الماضي لموسم واحد في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقد عموري مع العين وعدم الاتفاق بين الطرفين.

في الوقت الذي ينتظر أنصار ومحبو الهلال من إدارة النادي الجديدة تجديد عقد المحترف عمد عبدالرحمن (عموري) لموسم جديد مع الأزرق، إلا أن مصادر "الخليج 365" المطلعة تؤكد اتفاقا شبه تام وبنسبة كبيرة بين اللاعب وناديه السابق العين على العودة لتمثيل البنفسجي، بعد أن رفض عموري العقد الذي قدمته الإدارة الهلالية بحجة ضعف العرض ورغبة منسوبي العين في استعادة اللاعب لصفوف الفريق. الجدير بالذكر أن (عموري) عاد مؤخراً للركض بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابة الرباط التي لحقت به مطلع الموسم الماضي مع الهلال الذي ضم اللاعب الصيف الماضي لموسم واحد في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقد عموري مع العين وعدم الاتفاق بين الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنسبة %99 عموري يعود للعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.