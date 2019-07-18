شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يقترب من إعلان قائمته الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن يسلم نادي الاتحاد قائمة الفريق الكروي الأولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم نهاية الأسبوع القادم، إذ سيحدد المدرب سييرا الأسماء التي ينوي تواجدها ضمن قائمة الفريق الاتحادي في الآسيوية بعد المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما العميد أمام بوري الإنجليزي غدا (الجمعة)، وأثيرتون كولليريس الإنجليزي (الأربعاء) القادم، على أن يتم رفع القائمة النهائية للفريق الاتحادي بعد المباراة الودية أمام الوحدة الإماراتي، إذ ستكون مواجهة العميد في دور 16 أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني ذهابا في دبي (الاثنين) 5 أغسطس القادم، وإيابا في الدوحة (الاثنين) 12 من الشهر ذاته.

من جانب آخر، يلتحق المهاجم هارون كمارا الذي تم التعاقد معه أمس الأول، الأسبوع القادم ببعثة الفريق الاتحادي بنادي بولتون الإنحليزي بعد استخراج تأشيرة دخوله الأراضي البريطانية.