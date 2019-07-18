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سييرا يقترب من إعلان قائمته الآسيوية

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن يسلم نادي الاتحاد قائمة الفريق الكروي الأولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم نهاية الأسبوع القادم، إذ سيحدد المدرب سييرا الأسماء التي ينوي تواجدها ضمن قائمة الفريق الاتحادي في الآسيوية بعد المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما العميد أمام بوري الإنجليزي غدا (الجمعة)، وأثيرتون كولليريس الإنجليزي (الأربعاء) القادم، على أن يتم رفع القائمة النهائية للفريق الاتحادي بعد المباراة الودية أمام الوحدة الإماراتي، إذ ستكون مواجهة العميد في دور 16 أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني ذهابا في دبي (الاثنين) 5 أغسطس القادم، وإيابا في الدوحة (الاثنين) 12 من الشهر ذاته.

من جانب آخر، يلتحق المهاجم هارون كمارا الذي تم التعاقد معه أمس الأول، الأسبوع القادم ببعثة الفريق الاتحادي بنادي بولتون الإنحليزي بعد استخراج تأشيرة دخوله الأراضي البريطانية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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