الأخضر يكسب الصين في «شاطئية نيوم»

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جدة - خالد شويل - واس (نيوم) انطلقت أمس منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في نيوم، بمواجهتين، تمكن المنتخب الإماراتي في المباراة الافتتاحية من تحقيق انتصاره الأول في البطولة على المنتخب الإنجليري 4/‏‏1، وفي اللقاء الثاني استطاع "الأخضر" كسب نظيره الصيني 6/‏‏5. فيما يلتقي اليوم (الخميس) المنتخب المصري بالمنتخب الصيني، ويلاقي منتخب عمان المنتخب الإماراتي.

انطلقت أمس منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في نيوم، بمواجهتين، تمكن المنتخب الإماراتي في المباراة الافتتاحية من تحقيق انتصاره الأول في البطولة على المنتخب الإنجليري 4/‏‏1، وفي اللقاء الثاني استطاع "الأخضر" كسب نظيره الصيني 6/‏‏5. فيما يلتقي اليوم (الخميس) المنتخب المصري بالمنتخب الصيني، ويلاقي منتخب عمان المنتخب الإماراتي.

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