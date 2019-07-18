شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكسب ثالث ودياته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

فاز الهلال في ثالث مبارياته الودية في معسكره المقام حالياً في النمسا، على فريق ببودافوكي المجري بهدفين مقابل هدف، افتتح الهلال التسجيل عن طريق لاعبه الفرنسي بافتيمبي غوميز، وعبدالله الحافظ.

وكان المدرب الهلالي رازفان لعب بتشكيلتين مختلفتين في المباراة، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل انطلاقة المنافسات المحلية والقارية.

يذكر أن الهلال لعب مباراتين قبل هذا اللقاء الأولى أمام فريق سبيستال النمساوي انتهت 10/0، والثانية أمام رابيند النمساوي وانتهت 11/0.