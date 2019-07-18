شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا ثالث «أمم أفريقيا» على حساب تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

أحرز المنتخب النيجيري المركز الثالث في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بفوزه على المنتخب التونسي 1-صفر (الأربعاء) على استاد السلام في القاهرة.

وأتى الهدف النيجيري في الدقيقة الثالثة عبر هداف البطولة أوديون إيغهالو الذي استغل خطأ دفاعيا جديدا لنسور قرطاج، تسبب به هذه المرة الحارس معز بن شريفية والمدافع ياسين مرياح.

وفشلت تونس في تعويض خيبة الخسارة في الدور نصف النهائي أمام السنغال (صفر-1) بهدف النيران الصديقة الذي سجله المدافع ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما نالت نيجيريا جائزة الترضية بالمركز الثالث بعد خسارتها في الثواني القاتلة أمام الجزائر 1-2.