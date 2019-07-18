صانع ألعاب الزمالك يرحب بالإعارة لصفوف المصرى...

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جدة - عمرو شويل رحب محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الصيفية والانضمام للمصري البورسعيدى. وتواصل محمد عنتر مع وكيله تامر النحاس وأكد له عن رغبته فى اللعب بصفوف الفريق البورسعيدى الذى يقوده فنيا إيهاب جلال . الجدير بالذكر أن محمد عنتر ابتعد طوال الفترة الماضية عن المشاركة فى المباريات مع فريقه الأمر الذى يقرب من رحيله عن قلعة ميت عقبة.

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