شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف عن موعد حسم الصفقات التبادلية مع بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أن هناك جلسة يوم الأحد المقبل مع مسئولي نادي بيراميدز ، لحسم الصفقات التباديلية بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجدد رئيس الزمالك خلال تصريحاته لقناة المحور ، طلبه من اتحاد الكرة بقيد حارس جديد للفريق الأبيض في الفترة الحالية في ظل إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا.

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وتابع مرتضي منصور ، أن محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي اقترب بشدة للانضمام إلي الزمالك ، مؤكدا أن عواد أفضل حارس في مصر بالوقت الحالي .

وأضاف رئيس الزمالك ، أنه لن يرحل أي لاعب عن الزمالك إلا بعد الفوز في الثلاث مباريات المتبقية في الدوري، وبعدها من يريد أن يرحل فلا توجد مشكلة.