شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يقضي معايشة مع عدد من الأندية بالسويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه اليوم، أحمد كشرى نجم الأهلى والمدير الفنى لفريق الترسانة السابق، إلى دولة السويد لحضور بعض الدورات التدريبية والمعايشة فى بعض الأندية من أجل الوصول إلى بعض التحديثات فى عالم التدريب بكرة القدم .

لعب أحمد كشرى مع النادي الأهلي المصري لأربع سنوات بداية من 1995 ولعب مع المنتخب المصري الوطني وشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1996.