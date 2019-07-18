شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى المايسترو الثانى بقائمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينافس الدولى المغربى اشرف بن شرقى زميله بالفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التونسى فرجانى ساسى على لقب مايسترو الأبيض خلال الموسم المقبل. خاض اللاعب تجربة احتراف قوية بالدورى السعودى عبر نادى الهلال واحد من اصحاب اللمسة الجميلة فى عالم الساحرة المستديرة ويمتلك قدرات فنية وبدنية قد تكون مفاجأة وحديث الوسط الرياضى المصرى خلال الفترة المقبلة. يمتلك الثنائى نفس المهارات الفنية الكبيرة التى يعشقها جمهور الكرة المصرى سواء بالداخل او الخارج والتى اشتهر فيها بلقب مدرسة الفن والهندسة نظرًا للجماليات الكروية التى تطغى على أداء اللاعبين. Advertisements يعرف الأهلى مايسترو تاريخيى هو صالح سليم رئيس النادى الراحل، بينما يأمل الثنائى فى وضع أنفسهم بكتاب تاريخ الكرة المصرية ونادى الزمالك من بوابة "الدورى المصرى". ويصل بن شرقى القاهرة فى الثامنة من مساء اليوم استعدادًا للإنضمام الرسمى للزمالك بعد التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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