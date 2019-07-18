الخليج 365 يكشف موعد الظهور الأول لأشرف بن شرقي فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موعد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة اشرف بن شرقي والذى تعاقد معه الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة حسبما أعلن رئيس النادى مرتضى منصور لتدعيم الخط الأمامى لميت عقبة.

موعد الظهور الأول لصفقة الزمالك اشرف بن شرقي



وأكد مصدر مطلع بنادى الزمالك أن اشرف بن شرقي سيظهر داخل النادى غدا بعد المغرب لتوقيع العقود وسيكون فى استقباله مسئولى الفريق الأبيض من أجل توقيع العقود رسميا.

اشرف بن شرقي يصل القاهرة



أعلن نادى الزمالك، وصول المهاجم المغربى اشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية حيث حضر اللاعب بن شرقى إلى القاهرة منذ قليل.

كشف مصدر مطلع داخل جدران القلعة البيضاء قيام مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور بالبحث عن مكان لإقامة اللاعب المغربى اشرف بن شرقي، بالقاهرة عقب إتمام انتقاله للقلعة البيضاء.

ووصل بن شرقى القاهرة فى الثامنة من مساء اليوم استعدادًا للانضمام الرسمى للزمالك بعد التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تعرف على سكن اشرف بن شرقى المفضل



وأكد المصدر أن الزمالك يفضل إقامة نجم الزمالك الجديد فى إحدى شقق الشيخ زايد نظرًا لتفضيل عدد من العرب بالنادى الإقامة هناك بالإضافة إلى أنه بعيدا تمامًا عن منطقة وسط البلد التى يصعب التحكم فيها على اللاعبين.

وأوضح أن هناك مفاضلة بين أكثر من كمبوند بالشيخ زايد لاختيار الأفضل بينهم لإقامة اللاعب به.

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اشرف بن شرقي صاحب اللمسة الجميلة



خاض اللاعب تجربة احتراف قوية بالدورى السعودى عبر نادى الهلال واحد من اصحاب اللمسة الجميلة فى عالم الساحرة المستديرة ويمتلك قدرات فنية وبدنية قد تكون مفاجأة وحديث الوسط الرياضى المصرى خلال الفترة المقبلة.

حصاداسرف بن شرقي خلال ميسرته



لعب اشرف بن شرقي مع لانس الفرنسي 24 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وانتهت الإعارة دون التجديد.

لعب اشرف بن شرقى 101 مباراة خلال مسيرته مع جميع الاندية بواقع 7216 دقيقة وأحرز من خلالهم :17 هدفا.

وصنع بن شرقى مع جميع الاندية التى لعب له 13 هدفا فقط

بطولات اشرف بن شرقى مع الوداد المغربى



توج مع الوداد المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2017 على حساب الاهلى المصرى.

شارك لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في 11 نوفمبر 2017، كبديل للمهاجم خالد بوطيب لاعب الزمالك الحالي .

شارك في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في روسيا في مواجهة ساحل العاج في أبيدجان وفاز الأسود بهدفين نظفيين وتأهلوا إلى كأس .

ويمتاز المهاجم بن شرقي بالمهارة والسرعة والدقة والتسديد والتمرير ويجيد أغلب مهارات وفنون كرة القدم .

ولعب لاندية المغرب الفاسي من 2014 وحتي 2016 ، ثم انتقل إلي نادي الوداد المغربي وقضي معه موسمين حتى 2018. ، ولعب لعب بعدها للهلال السعودي فى عقد ممتد لعام 2020 وأعير خلاله إلى لانس الفرنسي، وأحرز بن شرقي خلال مسيرته فى الأندية 17 هدفا.