شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه المتحدة وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر احمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، خوض مباراة ودية مساء غد الخميس ، أمام فريق المتحدة، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وخاض فريق المقاصة، مران اليوم الأربعاء ، على فترتين صباحية ومسائية ، في إطار تطبيق الجهاز الفني لسياسية اليوم الكامل قبل بداية فترة الإعداد الثانية ، والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية .

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وعقد ميدو محاضرة فنية للاعبي الفريق على "السبورة " ، قبل بداية مران الأمس، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات .

وركز ميدو، خلال المران على متابعة البرنامج البدني للاعبين، للوصول إلى أفضل المعدلات البدنية ، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية ، قبل الدخول في المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي يتخلله خوض مجموعة من المباريات الودية.