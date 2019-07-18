شكرا لقرائتكم حميد أحداد يلمح بقرب رحيله عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح المغربى حميد أحداد لقرب رحيله عن صفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية. ونشر أحداد صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال تحيته للجماهير البيضاء وواضعا عليها قلبا مكسورا. وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مصير أحداد لم يتحدد بشأن بقاءه أو رحيله عن ميت عقبة. Advertisements أحداد

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