شكرا لقرائتكم هل انضمام بامبو للزمالك أصبح فى يد الأهلي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات انضمام كريم بامبو أحد الحلول التى يبحث الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مهددًا بسبب التوقيع لأكثر من نادى وخاصة القلعة الحمراء النادى الأهلى.

ويطرح السؤال نفسه هل يكون انتقال كريم بامبو الى نادى الزمالك بيد القلعة الحمراء الاهلى فى سوق الانتقالات الصيفية.

واشتد الصراع بين الاهلى والزمالك فى سوق الانتقالات الصيفية حيث اصبح كل نادى يقوم بالتوقيع يوميًا مع صفقات جديدة للرد اعلاميا واستعراض عضلاته أمام الجماهير.

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وجاء انتهاء تعاقد اللاعب الاسمر مع ناديه السابق الفريق الكروى الأول بنادى الاسماعيلى ليفتح باب الأمل لعدد من الأندية فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت الساعات القليلة الماضية قيام كريم بامبو لنادى سموحة ليكون ثالث الأندية التى وقع لها اللاعب بعد الأهلى الذى وقع لها قبل اشهر والزمالك الذى تأكد توقيعه له خلال الأيام القليلة الماضية.