شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى لضم عمر جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت إدارة بيراميدز الطريق أمام رحيل أي نجم داخل صفوف الفريق، مطالبين أي نادي يرغب فى التعاقد مع أي لاعب بإرسال عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأرتبط اسم عمر جابر بالرحيل عن بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث أرتبط أسمه بالعودة للزمالك أو الإنتقال للأهلي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة الدخول فى مفاوضات لضم عمر جابر، مؤكداً أن اللاعب خارج حسابات الأهلى فى الفترة القادمة، مضيفاً أن علي جبر هو المطلوب الوحيد في صفوف بيراميدز من قبل الأهلى حتى هذه اللحظة.

وتابع المصدر أن ناديه يملك حالياً الثنائي أحمد فتحى ومحمد هاني فى الجبهة اليمني، مما يعني أن النادي ليس بحاجة للتعاقد مع مدافع أيمن فى الموسم القادم، حال استمرار الثنائي داخل صفوف الفريق.