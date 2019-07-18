شكرا لقرائتكم عواد وجنش فى "أوضة واحدة".. هل انضم حارس الإسماعيلى للزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى صور تجمعه بمحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك معلقا عليها :" ألف سلامة عليك يا جنش إن شاء الله ترجع وتكسر الدنيا". واقترب محمد عواد من الانتقال لصفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. Advertisements وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن المفاوضات مع مسئولى الإسماعيلى وصلت لمراحل متقدمة من أجل الحصول على خدمات عواد فى الميركاتو الصيفى. ويبحث الزمالك عن تدعيم مركز حراسة المرمى بعد الإصابة القوية التى تعرض لها جنس فى معسكر المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا.

محمد عواد

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