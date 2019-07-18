شكرا لقرائتكم حمدى النقاز يترقب عرضا سعوديا للرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك عرضا سعوديا للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية. ويرغب مسئولو الزمالك فى تسويق النقاز وتحقيق أقصى استفادة مادية من الاستغناء عن خدماته خاصة أنه كبد خزينة الفريق الأبيض ملايين الجنيهات. وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن موقف اللاعب لم يحسم بعد من الاستمرار أو الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدى النقاز يترقب عرضا سعوديا للرحيل عن الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.